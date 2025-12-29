ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ; ಸೊರಗಿದ ನೀರಿನ ಘಟಕ

ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ನೀರು ತರುವ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ
ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:24 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:24 IST
ಹಾನಿಗೊಂಡ ಘಟಕದ ಮುಂಭಾಗ
ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವ ಯಂತ್ರಗಳು 
