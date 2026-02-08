ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹600ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, ಮೀನು ದುಬಾರಿ

<p><strong>ತುಮಕೂರು</strong>: ಕೊಬ್ಬರಿ, ಶೇಂಗಾ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹550–600, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹180–370ರ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಶೇಂಗಾ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಧಾರಣೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಬಹುದು.</p>.<p><strong>ತರಕಾರಿ</strong>: ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದ್ದು, ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ತುಸು ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹50 ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸೊಪ್ಪು ಚೇತರಿಕೆ</strong>: ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಂಚ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹30–40ಕ್ಕೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ₹30–40, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹50–60, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹30ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕರಬೂಜ ದುಬಾರಿ: ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಬಿರುಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಕರಬೂಜ ಒಮ್ಮೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಪೈನಾಪಲ್ ಸಹ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ</strong>: ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹165–167, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹120–122, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹180ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಶೇಂಗಾ ಇಳಿಕೆ</strong>: ಹಿಂದಿನ ವಾರ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಶೇಂಗಾ ಈಗ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಧಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಅಲ್ಪ ತಗ್ಗಿವೆ. ಸಕ್ಕರೆ, ಗೋಧಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು</strong>: ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಧಾರಣೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಹ ತುಸು ಇಳಿದಿದೆ. ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಏರಿದ್ದರೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇವೆ.</p>.<p>ಧನ್ಯ ಕೆ.ಜಿ ₹120–130, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹420–450, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹200–210, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹740–760, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹270–280, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹265–275, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹720–780, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,550–1,600, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,000–3,200, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹860–880, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹800–900, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹450–460ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ:</strong> ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಧಾರಣೆ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹165, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹240, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹265, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹125ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ₹5.65ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮೀನು ದುಬಾರಿ:</strong> ಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹480, ಬೂತಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹450, ಬೊಳಿಂಜರ್ ₹320, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹960, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ₹1,680, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹910, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,060, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹510, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ 960ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ದರ ಪಟ್ಟಿ.....</strong></p>.<p>ಹಣ್ಣು (ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹)</p>.<p>ಸೇಬು;230–300</p>.<p>ದಾಳಿಂಬೆ;280</p>.<p>ಮೂಸಂಬಿ;90</p>.<p>ಕಿತ್ತಳೆ;70–100</p>.<p>ಸಪೋಟ;100</p>.<p>ಏಲಕ್ಕಿಬಾಳೆ;87</p>.<p>ಪಚ್ಚಬಾಳೆ;32</p>.<p>ಸೀಬೆ;100</p>.<p>ಪೈನಾಪಲ್;100</p>.<p>ಪಪ್ಪಾಯ;34</p>.<p>ಕರಬೂಜ;70</p>.<p>ಕಲ್ಲಂಗಡಿ;30</p>.<p>ದ್ರಾಕ್ಷಿ;150–300</p>.<p>ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್;250–300</p>.<p>ಸೀತಾಫಲ;300</p>.<p>ಧಾನ್ಯ (ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹) (ಮಂಡಿಪೇಟೆ)</p>.<p>ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ;105–120</p>.<p>ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ;75–80</p>.<p>ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ;120–140</p>.<p>ಹೆಸರು ಬೇಳೆ;105–110</p>.<p>ಕಡಲೆಕಾಳು;70–75</p>.<p>ಹೆಸರು ಕಾಳು;110–130</p>.<p>ಅಲಸಂದೆ;90–95</p>.<p>ಅವರೆಕಾಳು;85–90</p>.<p>ಹುರುಳಿಕಾಳು;45–50</p>.<p>ಹುರಿಗಡಲೆ;85–90</p>.<p>ಬಟಾಣಿ;80–85</p>.<p>ಕಡಲೆ ಬೀಜ;180–190</p>.<p>ಗೋಧಿ;42–45</p>.<p>ಸಕ್ಕರೆ;42–43</p>.<p>ಬೆಲ್ಲ ಕೆ.ಜಿ ₹50–55</p>.<p><strong>ತರಕಾರಿ (ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹) (ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)</strong></p>.<p>ಬೀನ್ಸ್;30–40</p>.<p>ಕ್ಯಾರೇಟ್;25–30</p>.<p>ಬೀಟ್ರೂಟ್;25–30</p>.<p>ಈರುಳ್ಳಿ;20–25</p>.<p>ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ;150–160</p>.<p>ಟೊಮೆಟೊ;15–20</p>.<p>ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ;25–30</p>.<p>ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು;25–30</p>.<p>ಮೂಲಂಗಿ;15–20</p>.<p>ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ;30–35</p>.<p>ಬದನೆಕಾಯಿ;30–40</p>.<p>ಎಲೆಕೋಸು;15–20</p>.<p>ಹೂಕೋಸು(1ಕ್ಕೆ);30</p>.<p>ತೊಂಡೆಕಾಯಿ;30–40</p>.<p>ಹಾಗಲಕಾಯಿ;30–40</p>.<p>ಬಟಾಣಿ;30–40</p>.<p>ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ;80–100</p>.<p>ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ;70–80</p>.<p>ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ;50–60</p>.<p>ಶುಂಠಿ;50–60</p>.<p>ಸೌತೆಕಾಯಿ 1ಕ್ಕೆ;8–10</p>.<p>ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು 1ಕ್ಕೆ;2–3</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>