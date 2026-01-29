ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನೌಕರರು: ಲತಾಮಣಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ವೇಗದ ಓಟಗಾರರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 6:27 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 6:27 IST
ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು
ಜಿಗಿತದ ಭಂಗಿ
ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯದ ಸೆಣಸಾಟ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಗಾಯನ
Tumkur

