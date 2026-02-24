ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru

ಗುಬ್ಬಿ: ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:34 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:34 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Tumkur
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT