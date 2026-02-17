ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಖರ್ಚು: ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:29 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:29 IST
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಅರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- ಬಾಣಸಂದ್ರ ನಡುವೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಗೆದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಡಲು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 200 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ
ಸಿ.ಬಿ.ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಶಾಸಕ‌
TumkurH D Kumaraswamy

