ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ:</strong> ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಸಪ್ತಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಮತಾ ಎಂ. ಸೋಮವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಹರಿಯುವ ಹೇಮೆ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾರೇಹಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಗಲ್ಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರಿಂದ ನಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಸಪ್ತಶ್ರೀ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 31ರೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೈತರ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>11 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 5-6 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸತತ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವ 875 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ ನೀರನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 26 ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈತ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿ 17 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ನೀರು ಪಡೆಯಲಾಗದೆ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಂಚಾಲಕ ಮಧು ಮಾತನಾಡಿ, ಒಟ್ಟು 13 ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಉಳಿದ 11 ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ರೈತರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯದಿದ್ದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿ.ಎನ್, ಋಷಭೇಂದ್ರ, ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ, ಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಬಸವರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ರೈತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>