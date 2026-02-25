ಪಾವಗಡ: ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

<p><strong>ಪಾವಗಡ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ನಿಡಗಲ್ಲಿನ ರಾಮತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಲಧಿ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊಲ್ಲಾಪುರಮ್ಮ ದೇವಿ ಆಲಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಶಿರಾ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ದಿಬ್ಬದಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡ, ಪಟೇಲ, ಗೊಂಚಗಾರ, ತಳವಾರ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಮನೆತನದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಾಪುರ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಮಹಬ್ಬ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ದುರಂತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಜನತೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>