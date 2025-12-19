ತಿಪಟೂರು: ನಾಯಿಗೆ ಸೀಮಂತ, ಊರಿನವರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟ

<p><strong>ತಿಪಟೂರು:</strong> ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಾಯಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಸರಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ತುಮಕೂರು | ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಶಂಕೆ: ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ.<p>ಸೀಮಂತದ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.</p><p>ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ನಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ನಾಯಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ತರ್ಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಸೀಮಂತ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ.</p><p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಯಿಯ ಭಾವ ಚಿತ್ರ ಇರುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಶುಭವನ್ನೂ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.ತುಮಕೂರು | ಆಮಿಷ: ಉದ್ಯಮಿಗೆ ₹7.44 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>