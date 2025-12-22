ತುಮಕೂರು | ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ತರಕಾರಿ; ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದುಬಾರಿ

<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ದಶಕದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊಪ್ಪು ಇನ್ನೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅವರೆಕಾಯಿ ಬೆಲೆಯೂ ತುಸು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ, ಮೀನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೀನ್ಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹40–50ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾರೇಟ್, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದು, ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹40 ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶುಂಠಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಯಿ ಆವಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹುಣಸೂರು ಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹40–50, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹50–60ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸೊಪ್ಪು ಅಗ್ಗ:</strong> ಸೊಪ್ಪು ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹25–30ಕ್ಕೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹30–40, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹20–25, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹30ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಹಣ್ಣು ದುಬಾರಿ:</strong> ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಸೇಬು, ಪಪ್ಪಾಯ ಧಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕರಬೂಜ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ:</strong> ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹152–155, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹118–120, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹158–160ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಶೇಂಗಾ ಏರಿಕೆ:</strong> ಶೇಂಗಾ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಅವರೆಕಾಳು, ಅಲಸಂದೆ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದ್ದ ಸಕ್ಕರೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹1 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ:</strong> ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಧಾರಣೆ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಸಹ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಗಸಗಸೆ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಧನ್ಯ ಕೆ.ಜಿ ₹110–130, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹300–320, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹190–200, ಬೆಲ್ಲ ಕೆ.ಜಿ ₹50–55, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹700–720, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹240–250, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹280–300, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹820–840, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,500–1,600, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,000–3,200, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹800–820, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850–950, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹440–490ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕೋಳಿ– ಮೊಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಳ:</strong> ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಏರುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹170, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹255, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹275, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹150ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ₹7ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ₹8ರ ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮೀನು ಏರಿಕೆ:</strong> ಮೀನು ದರ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹250, ಬೊಳಿಂಜರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹210, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹940, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ಕೆ.ಜಿ 1,320, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹680, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹820, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹510–810, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>