ತುರುವೇಕೆರೆ: ಬಸವೇಶ್ವರ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ತುರುವೇಕೆರೆ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗುರುಪರದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮಹಲಿಂಗಯ್ಯ, ಗುರುಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, ಮರಿಗೌಡ, ರಮೇಶ್, ಯೋಗೀಶ್, ನೀಲಕಂಠಯ್ಯ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ, ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಸಂಧ್ಯಾ, ಸುಶೀಲ, ಲೋಕೇಶ್, ಜಗದೀಶ್, ಎಚ್.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಗುರುಪರದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಘದಲ್ಲಿ 1,400 ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ₹31 ಲಕ್ಷ ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಘದಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಲಾಭ, ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಬಿ.ವಿ.ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>