ತುಮಕೂರು: ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ

<p><strong>ತುಮಕೂರು</strong>: ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿವೆ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ತರಕಾರಿ ದರ ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹50ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ₹80–100ರ ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವಾರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಮೂಲಂಗಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೂ ಕೋಸು ಒಂದು ₹50ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಹ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತುಟ್ಟಿ: ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹70–80, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹50–60ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದರೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹30–40, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹50ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಣ್ಣು: ಹಣ್ಣುಗಳ ಧಾರಣೆ ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪಪ್ಪಾಯ, ಸೀಬೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೈನಾಪಲ್ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ: ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹150–152, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹118–120, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹165–170ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಳೆ ಧಾನ್ಯ: ಬೇಳೆ, ಧಾನ್ಯಗಳ ಧಾರಣೆ ತುಸು ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ: ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು ತುಸು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ದನಿಯ ಕೆ.ಜಿ ₹110–120, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹240–260, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹195–200, ಬೆಲ್ಲ ಕೆ.ಜಿ ₹45–52, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹740–760, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹240–250, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹250–250, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹800–820, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,500–1,600, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,000–3,200, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹760–800, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850–950, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹420–450ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಏರಿಕೆ: ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಾರ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹165, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹255, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹280, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹170ಕ್ಕೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ₹6.50ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೀನು ಅಗ್ಗ: ಮೀನು ದರ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದು, ಅಂಜಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹250, ಬೊಳಿಂಜರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹210, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹650, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ಕೆ.ಜಿ 1,260, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹710, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹850, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹500–800ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ದರ ಪಟ್ಟಿ.....</p>.<p>ಹಣ್ಣು (ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹)</p>.<p>ಸೇಬು;150–250</p>.<p>ದಾಳಿಂಬೆ;230</p>.<p>ಮೂಸಂಬಿ;100</p>.<p>ಕಿತ್ತಳೆ;70</p>.<p>ಸಪೋಟ;100</p>.<p>ಏಲಕ್ಕಿಬಾಳೆ;67</p>.<p>ಪಚ್ಚಬಾಳೆ;27</p>.<p>ಸೀಬೆ;90</p>.<p>ಪೈನಾಪಲ್;60</p>.<p>ಪಪ್ಪಾಯ;24</p>.<p>ಕರಬೂಜ;80</p>.<p>ಕಲ್ಲಂಗಡಿ;40</p>.<p>ದ್ರಾಕ್ಷಿ;150–300</p>.<p>ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್;140–200</p>.<p>ಸೀತಾಫಲ;90–100</p>.<p>ಧಾನ್ಯ (ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹) (ಮಂಡಿಪೇಟೆ)</p>.<p>ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ;90–105</p>.<p>ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ;80–85</p>.<p>ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ;110–120</p>.<p>ಹೆಸರು ಬೇಳೆ;105–110</p>.<p>ಕಡಲೆಕಾಳು;78–82</p>.<p>ಹೆಸರು ಕಾಳು;120–130</p>.<p>ಅಲಸಂದೆ;90–95</p>.<p>ಅವರೆಕಾಳು;100–110</p>.<p>ಹುರುಳಿಕಾಳು;45–50</p>.<p>ಹುರಿಗಡಲೆ;85–95</p>.<p>ಬಟಾಣಿ;120–130</p>.<p>ಕಡಲೆ ಬೀಜ;115–120</p>.<p>ಗೋಧಿ;40–45</p>.<p>ಸಕ್ಕರೆ;43–44</p>.<p>ತರಕಾರಿ (ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹) (ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)</p>.<p>ಬೀನ್ಸ್;50–60</p>.<p>ಕ್ಯಾರೇಟ್;50–60</p>.<p>ಬೀಟ್ರೂಟ್;40–50</p>.<p>ಈರುಳ್ಳಿ;30–35</p>.<p>ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ;80–100</p>.<p>ಟೊಮೆಟೊ;25–30</p>.<p>ಆಲೂಗಡ್ಡೆ;30–35</p>.<p>ಗಡ್ಡೆಕೋಸು;40–50</p>.<p>ಮೂಲಂಗಿ;30–40</p>.<p>ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ;50–60</p>.<p>ಬದನೆಕಾಯಿ;40–50</p>.<p>ಎಲೆಕೋಸು;25–30</p>.<p>ಹೂಕೋಸು(1ಕ್ಕೆ);50</p>.<p>ತೊಂಡೆಕಾಯಿ;40–50</p>.<p>ಹಾಗಲಕಾಯಿ;40–50</p>.<p>ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ;100–120</p>.<p>ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ;50–60</p>.<p>ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ;50–60</p>.<p>ಶುಂಠಿ;60–70</p>.<p>ಸೌತೆಕಾಯಿ 1ಕ್ಕೆ;8–10</p>.<p>ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು 1ಕ್ಕೆ;3–4</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>