ಮಧುಗಿರಿ: ಪಡಿತರ ತರಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು

<p><strong>ಮಧುಗಿರಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಕೆಇಬಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಶನಿವಾರ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಲತಾ(45) ಎಂಬುವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಮಾರುತಿನಗರದ ಲತಾ ಮನೆಗೆ ಪಡಿತರ ತರಲು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಧುಗಿರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಡಕಶಿರಾಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p> ಮಧುಗಿರಿ ಸಿಪಿಐ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಪಿ.ಎಲ್.ರವೀಂದ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>