ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ: ಬೀಳಲಿ ಕಡಿವಾಣ

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅಪಘಾತ: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಆದ್ಯತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 6:37 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 6:37 IST
ಹರಿರಾಮ್‌ ಶಂಕರ್‌
ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿ ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಗೂಡ್ಸ್‌ ಟೆಂಪೊ ಅಪಘಾತ
ಕಾರ್ಕಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿರುವುದು
Udupi

