ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi

ಫೆ. 27ರಿಂದ ಕಾರ್ಕಳ ಸಂಗೀತ ಮಹೋತ್ಸವ

ಮೋಹನ ವೀಣಾ, ವಯಲಿನ್ ಕೊಳಲು ವಾದ್ಯತ್ರಯ; ಕರ್ನಾಟಕ–ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ, ಮಿಶ್ರಾ ಸಹೋದರರ ಜುಗಲ್‌ ಬಂದಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:01 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:01 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Karkal Assembly constituency

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT