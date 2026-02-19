ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೆಬ್ರಿ: ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜಲಕ್ಷಾಮದ ಭೀತಿ

ಸೀತಾನದಿಯ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ನೀರು, ಬೇಸಿಗೆ ಎದುರಿಸಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿದ್ಧತೆ
ಸುಕುಮಾರ್‌ ಮುನಿಯಾಲ್‌
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:52 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:52 IST
ಸದಾಶಿವ ಸೇರ್ವೆಗಾರ್‌ 
ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಸದಾಶಿವ ಸೇರ್ವೆಗಾರ್ ಪಿಡಿಒ
Udupi

