ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸೌಪರ್ಣಿಕೆ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು

ಹೋರಾಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ ನದಿ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಅನಧಿಕೃತ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನದಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:09 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:09 IST
ಕೊಳಕು ನೀರು ಸೇರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪಾಚಿ ತುಂಬಿರುವ ನದಿ ಒಡಲು
- ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವ ಸೌಪರ್ಣಿಕೆಯ ಒಡಲನ್ನು ಕದಡುವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿದೆ.
ಕೆ.ವಿಕಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ
Udupi

