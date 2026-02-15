ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಬೇಸಿಗೆಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿತೇ ವಾರಾಹಿ ನೀರು ?

ಎ.ಶೇಷಗಿರಿ ಭಟ್ಟ‌
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:00 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಉಪ್ಪೂರಿನ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಹಲಗೆಗಳ ಜೋಡಣೆ ಸರಿಯಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಪ್ಪುನೀರು ಒಳನುಗ್ಗಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಪಂಪ್‌ಗಳೂ ಹಾಳಾಗಿವೆ
ಅನಂತ ಸೇರಿಗಾರ ಆರೂರು
waterUdupi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT