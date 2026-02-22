ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
uttara kannada
ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ: ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕಗೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:34 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:34 IST
ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
- ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಶಾಸಕ
Uttara Kannada

