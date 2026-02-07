ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ನಿಯಮಾವಳಿ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್!

ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:17 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:17 IST
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಸರಳೀಕರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಂಶ ಸೇರಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಆಗಬೇಕು
ನಾಗರಾಜ ಹೆಗಡೆ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಶೇ 30ರಂತೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೆರ್ ಗೆ ₹1500ರಂತೆ 2 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವರೆಗೆ ₹3000 ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಬಿ.ಪಿ.ಸತೀಶ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
Areca nutUttara Kannada

