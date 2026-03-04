ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictuttara kannada

ಯುಗಾದಿ-ರಾಮನವಮಿವರೆಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಜನೆಗೆ ಕರೆ

ನದಿ ತಿರುವು ತಡೆಗೆ ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಮೊರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:57 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:57 IST
ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬಲ ಮುಖ್ಯ. ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಾಜದ ಏಕತೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಠ
Uttara Kannada
