ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಕಾರವಾರ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎದುರು ‘ಬೇಡಿಕೆ’, ‘ಬೇಡ’ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ: ಜನರಿಂದ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:41 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:41 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SiddaramaiahUttara Kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT