ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಶಿರಸಿ | ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೂಲಮಂತ್ರ: ಡಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 7:08 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 7:08 IST
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದ ಕಾಲುಸಂಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಪ್ರಮೋದ ಹೆಗಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
