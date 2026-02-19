ಹೊನ್ನಾವರ: ವಂಚನೆ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಹೊನ್ನಾವರ:</strong> ಕಾರು ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಜ್ಜಿಬಾಳ ಸೊಂಡ್ಲೆಬೈಲು ನಿವಾಸಿ ರವೀಶ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ (27) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಕಾರು ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ₹ 5.55 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಾಕುಳಿಯ ಎಚ್.ಆರ್.ಗಣೇಶ ಎನ್ನುವವರು ರವೀಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ರವೀಶ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆಡೆ ನಡೆದಿರುವ ಹಲವು ಮೋಸದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 9 ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>