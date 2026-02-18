ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಆಲೆಮನೆ ಬೆಲ್ಲದ ದರ ಏರಿಕೆ: ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ 'ಸಿಹಿ'

ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬೆಲ್ಲವು ಗ್ರಾಹಕರ ಪಾಲಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇಳುವರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದಾಖಲೆ ದರವು ಒಂದಷ್ಟು ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೋಮಯ್ಯ ಚಾವಡಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಆಲೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬೆಲ್ಲವನ್ನೇ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಸುಭಾಷ ಶಿರಾಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ
