ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ | ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ: ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:35 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:35 IST
ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು 9ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 500 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ನಾಡಧ್ವಜದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು.
Uttara Kannada
