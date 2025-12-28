ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೆಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಸಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಿಂತೆ

ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:08 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:08 IST
ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಬಗೆಹರಿಯುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ.
–ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ, ಶಾಸಕ ಕೆಡಿಸಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
sirsiuttar kannada

