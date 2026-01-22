ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಕಲಾವಿದರ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ವಿಘ್ನನಿವಾರಕನ ಮೂರ್ತಿ:ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 7:01 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 7:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ | ವಿಶೇಷ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತವರಿಂದ ಹಬ್ಬದಾಚರಣೆ | 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ
Uttara Kannadamagha poornima
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT