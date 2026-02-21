ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಇಬ್ಬನಿಗೆ ಕರಗಿದ ಹೂವಿನಗೊಂಚಲು: ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ

​ಶಾಂತೇಶ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:24 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:24 IST
ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಇಬ್ಬನಿಯು ಕಹಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಇಬ್ಬನಿಯ ಮುಂದೆ ಸಿಂಪರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 545 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಬ್ಬನಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ
ಕೃಷ್ಣ ಕುಳ್ಳೂರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
Mango cropUttara Kannada

