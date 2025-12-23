ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಕಾರವಾರ: ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ‘ಇಕ್ಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ’

ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:41 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:41 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಾರವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಖುಲ್ಲಾಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಯೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸದಾನಂದ ಸಾಳೆಹಿತ್ತಲ ನಗರಸಭೆ ಎಇಇ
Uttara Kannadaroad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT