ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಶಿರಸಿ| ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಎಂದು?

ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:13 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:13 IST
ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಜಂಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ
ಗಣೇಶ ಭಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
sirsiCow

