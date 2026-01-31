ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ, ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ!

ಶಿವಗಂಗಾ ಜಲಪಾತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 7:01 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 7:01 IST
ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಟ್ಟಡ
ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಟ್ಟಡ
ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಿವಗಂಗಾ ತನ್ನ ಕಳೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಈ ತಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.
ರಮೇಶ ಹೆಗಡೆ ಸ್ಥಳಿಕ
Uttara KannadaShivaganga

