ಪೂವ೯ಜರಿಂದ ಬಂದ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ : ಶಾಸಕ ಹೆಬ್ಬಾರ

<p><strong>ಯಲ್ಲಾಪುರ: ʻ</strong>ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಮೃದ್ಧ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆʼ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 2026ನೆ ಸಾಲಿನ ದಿನಚರಿ ಹಾಗು ದಿನದರ್ಶಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾವ೯ಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಕತ೯ವ್ಯ ನಿವ೯ಹಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಶಾಂತಾರಾಮ ಸಿದ್ದಿ ಮಾತನಾಡಿ,ʻ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಬಲ್ಲ ಹೂಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆʼ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಷ೯ಭಾನು ಜಿ.ಪಿ.ಮಾತನಾಡಿ,ʻಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ದಿನಚರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆʼ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ. ಗೌಡ, ಎಸಿಎಫ್ ಹಿಮವತಿ ಭಟ್, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿರೇಶ್ ಕಬ್ಬಿನ್, ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಇದ್ದರು. <br /> ಸಂಜಯ್ ಬರಗೋಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶೈಲಾ ಹೈನಾಪುರ ವಂದಿಸಿದರು. ವನಿತಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>