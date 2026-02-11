ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಶಿರಸಿ: ಪಡಲಗಿ ವಿವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ

ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆರೋಪದ ದೂರು: ಜಂಟಿ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:24 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೊರಬೀಡಿನ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 58ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಡಲಗಿಗಳಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.
– ವಿಜಯ ನಾಡಿಗ, ನಾಡಿಗ ಪ್ರಮುಖ
uttar kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT