ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
uttara kannada
ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ: ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:34 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:34 IST
ಶಿರಸಿ ನಗರದ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಶಾಸಕ
Uttara Kannada

