Hampi Utsav: ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ (ಫೆಬ್ರುವರಿ 13) ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾದರಿಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಗಾಯತ್ರಿ ಪೀಠ ಸಮೀಪದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ, ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವ 'ಹಂಪಿ ಬೈ ಸ್ಕೈ' ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಜಾನಪದ ತಂಡಗಳ ವಸಂತ ವೈಭವ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೂರು ದಿನ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು,ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಸ್ತುಪಡಿಸುವರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಡ್ರೋನ್ ಶೋ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.</p>