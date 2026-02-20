ವಿಜಯನಗರ | ತುಂಗಭದ್ರಾ: 8 ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ</strong>: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ನಂ.1, 17, 28ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂ. 18, 19, 20, 32 ಮತ್ತು 33ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 18ರಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಎತ್ತಿ, ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವೂ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 13 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ನಂ.4,11,24,26 ಮತ್ತು 27ರಲ್ಲಿ (ಒಟ್ಟು 5) ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಹಳೆ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು (ನಂ.5, 21,25,31) ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯವೂ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>