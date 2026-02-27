ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವಿಜಯಪುರ: ಮನಸೂರೆಗೊಂಡ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ

500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯ, ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:58 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:58 IST
ಹಲವು ರಾಜರು ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಲೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ
– ಡಾ.ಮೋಹನ್‌ ಆಳ್ವಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಮೂಡುಬಿದಿರೆ 
Vijayapura

