ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬ: ಜನತಾ ಸಮಾವೇಶ ಇಂದು

ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ, ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದಳಪತಿಗಳು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:58 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:58 IST
ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದು ಜನತಾ ಸಮಾವೇಶದ ಉದ್ದೇಶ
– ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜನತಾ ಸಮಾವೇಶದ ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು
– ದೇವಾನಂದ ಚವ್ಹಾಣ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನಾಗಠಾಣ
