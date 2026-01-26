ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೀವಂತ: ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ

<p><strong>ಸೊಲ್ಲಾಪುರ:</strong> ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡನಾಡು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತಗಳ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಭಜನೆಯಾದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕನ್ನಡ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಕೆಎಲ್ಇ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ‘ಸೋಲಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರವಣಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳ ಆಯೋಜನೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಕುರಿತು ಭೀಮಾಶಂಕರ ಬಿರಾಜದಾರ, ಬಹುಭಾಷಾ ಬರಹಗಾರನ ಒಳನೋಟ ಕುರಿತು ಸುಮಿತ ಮೇತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸೋಲಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರ ಸಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ಗೀತಾ ಡಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಬಿ.ಬಿ. ಪೂಜಾರಿ, ಕೆಎಲ್ಇ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಾವೇರಿಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಲೋಕಪುರ, ಸಾಗರ್ ಕಾಟಗಾವ, ಖಂಡಾಳ, ಯಾದವಾಡ, ಜವಳಿಗಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಾನಂದ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ಶಿವಾನಂದ ಸೋಲಾಪುರ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಕಿತಾ ಬಾಸ್ಕೆ ಇದ್ದರು.</p>