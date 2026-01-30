ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ಹೊರ್ತಿ | ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯವಂತರ ಮದುವೆ

ನಾಗಠಾಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 3:14 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 3:14 IST
ಹೊರ್ತಿ ಸಮೀಪದ ಶಿಗಣಾಪುರದ ರುದ್ರ ಮಹಾರಾಜರ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ರೇಣುಕಾ ಕಟಕಧೋಂಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು 
