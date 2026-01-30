T20 World Cup: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ತೆರಳಲಿರುವ ಪಾಕ್?

<p><strong>ಲಾಹೋರ್</strong>: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಮುಂಬರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಫೆಬ್ರುವರಿ 2ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕೆಗೆ ತೆರಳಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಐಸಿಸಿಯು ಹೊರಹಾಕಿತ್ತು. ಐಸಿಸಿಯ ಈನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದ ಪಾಕ್ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. </p>.<p>‘ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯುವ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕೊಲಂಬೊಗೆ ಫೆ.2ರಂದು ತಂಡವು ತೆರಳಿದೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಪಾಕ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಶ್ರೀಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆ ನೆಪವನ್ನು ಹೇಳಲು ಆಗದು. ಪಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ’ ಎಂದೂ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫೆ. 15ರಂದು ಪಾಕ್ ತಂಡವು ಭಾರತ ತಂಡದ ಎದುರು ಆಡಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>