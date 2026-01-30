ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್: ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ

<p><strong>ವಡೋದರ</strong>: ನಾಯಕಿ ಆ್ಯಷ್ಲೆ ಗಾರ್ಡನರ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೆರ್ಹಾಮ್ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತು. </p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಕೋತಂಬಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎದುರು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 167 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. </p>.<p>ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಶಬ್ನಿಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಬೆತ್ ಮೂನಿ (5 ರನ್ ) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ (25; 21ಎ, 4X3) ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ (33; 31ಎ, 4X4, 6X1) ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 48 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ ಅವರು ಅನುಷ್ಕಾ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿ, ಜೊತೆಯಾಟ ಮುರಿದರು. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ಕೂಡ ಔಟಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನರ್ (46; 28ಎ, 4X7, 6X1) ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾ (ಔಟಾಗದೇ 44, 26ಎ, 4X4, 6X2) ತಂಡದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. </p>.<p>ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು 8 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ 6 ಅಂಕಗಳಿಸಿದೆ. </p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:</strong> ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕೆ167 (ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ 25, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ 33, ಆ್ಯಷ್ಲೆ ಗಾರ್ಡನರ್ 46, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೆರ್ಹಾಮ್ ಔಟಾಗದೇ 44, ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ 26ಕ್ಕೆ2) ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>