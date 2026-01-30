ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ದೇವಿಕಾ ಸೆಮಿಗೆ

<p><strong>ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್:</strong> ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ದೇವಿಕಾ ಸಿಹಾಗ್ ಅವರು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 300 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸೂಪನೀದಾ ಕೇಟಥಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೇಯಾಂಕರಹಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ದೇವಿಕಾ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 21–19, 21–18ರಿಂದ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 63ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ದೇವಿಕಾ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ನ ಹುವಾಂಗ್ ಯು–ಸುಮ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಶಾರಾಣಿ ಬರೂವಾ ಅವರು 21–18, 16–21, 13–21ರಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ವಾಂಗ್ ಲಿಂಗ್ ಶಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಸವಾಲು ಅಂತ್ಯ: ತರುಣ್ ಮನ್ನೆಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11–21, 17–21ರಿಂದ ಚೀನಾದ ಝು ಷುವಾನ್ ಶೆನ್ ಎದುರು ಸೋತರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸವಾಲು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.</p>