ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ | ಸಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ: ಸಚಿವ ಎಂ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಭರವಸೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:30 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:30 IST
ಸಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅಮಿತ ಶಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು  ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನನಗೆ 1600 ಮತಗಳ ಲೀಡ್ ನೀಡಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ 
ಎಂ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ 
VijayapuraMB Patil

