ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಕನ್ನೂರು| ಲಘು ಭೂಕಂಪನ; 2.6 ತೀವ್ರತೆ ದಾಖಲು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:34 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Earthquake
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT