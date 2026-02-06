ಸಂತ್ರಾ ಬೆಳೆದು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ

<p><strong>ಹೊರ್ತಿ:</strong> ಸಮೀಪದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜತ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊರಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತೀರ್ಥ ಅವರು ಸಂತ್ರಾ (ಕಿತ್ತಳೆ) ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಿಂದ ₹250ಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ 2,500 ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಸಂತ್ರಾಕ್ಕೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಔಷಧ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹30ರಿಂದ ₹40ರ ವರೆಗೆ ಅಥಣಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೇ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ಒಟ್ಟು 12 ಟನ್ ಸಂತ್ರಾ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ₹4ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತೀರ್ಥ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ 9986799133 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>