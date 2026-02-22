ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರೋಜಾ, ಇಫ್ತಾರ್: ಗುಮ್ಮಟನಗರಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ತರಹೇವಾರಿ ಖರ್ಜೂರ

ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಉಸ್ತಾದ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:46 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಿಜಯಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು 
ವಿಜಯಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು 
ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಖರ್ಜೂರಗಳನ್ನು ಜನರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇರಾನ್ ದುಬೈ ಮೂಲದಿಂದ ಖರ್ಜೂರಗಳನ್ನು ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅಬೂಬಕರ್ ಬಾಗಾಯತ್, ಖರ್ಜೂರ ವ್ಯಾಪಾರಿ
datesRamadanRamadan IftarRamadan Roja

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT