ವಿಜಯಪುರ | ಸಂಕ್ರಾಂತಿ; ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಜಾಗೃತಿ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ವೇದ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಕರ ಸಂಗ್ರಮಣ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಬ್ಬು, ಕಡಲೆ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ವೇದ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶಿವಲೀಲಾ ಕೆಲೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಾರತದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದು, ಬೇಸಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಋತುವಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಈ ಹಬ್ಬ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಧ್ವಪ್ರಸಾದ ಜಿ.ಕೆ., ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ರಶ್ಮಿ ಕವಟಗಿಮಠ, ಅಂಬುಜಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ರೋಹಿಣಿ ಮಾನೆ ಇದ್ದರು.</p>