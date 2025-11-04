ವಿಜಯಪುರ: ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಮೆರುಗು

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ:</strong> ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲಾಲ್ ಬಹಾದ್ದೂರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಈಗ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತು ನೋಡುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಸುಂದರ ರೂಪ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು`ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟು ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ‘ಫಜಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಾಕ್ಸ್’ ನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಈ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಜನ ಸಂಚಾರದ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ರಂಗು ರಂಗಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಬಿಎಸ್ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಮೊದಲಿನ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಚಿತ್ರ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಫೋಟೋಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕರು ಪ್ರಾಂಗಣದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನವ ರೂಪ ನೀಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಮೇಯರ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಕರಡಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೆಕ್ಕಳಕಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಅಶೋಕ ನ್ಯಾಮಗೌಡ, ವಿಠ್ಠಲ ಹೊಸಪೇಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ತಜ್ಞ ರವೀಂದ್ರ ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ, ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸತೀಶ ನಡುವಿನಮನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಾಲ್ ಬಹಾದ್ದೂರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೆರಗು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತರಿಸಿದೆ ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವೈಭವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution"> -ಅಶೋಕ ನ್ಯಾಮಗೌಡ, ಸದಸ್ಯರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ</span></div>.<div><blockquote>ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಅಂದದ ರೂಪ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution"> -ರವೀಂದ್ರ ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ತಜ್ಞ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>