ವಿಜಯಪುರ: ವಿವಿಧ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ ವಸೂಲಾತಿ ಅಭಿಯಾನ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ:</strong> ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪಂ. ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾಶ ವಡ್ಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕರ ವಸೂಲಾತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಐನಾಪುರ, ಹೊನ್ನುಟಗಿ, ಕುಮಟಗಿ, ಹಡಗಲಿ, ಶಿವಣಗಿ ಹಾಗೂ ಮಧಬಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕರ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮಹತ್ವವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಕರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಕರ ವಸೂಲಾತಿಯ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಆಯಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿ.ಪಂ. ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾಶ ವಡ್ಡರ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹1 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಕರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಕಗ್ಗೋಡದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಆಲಿಸಿದರು. ತಾ.ಪಂ. ಇಒ ಬಾಬು ರಾಠೋಡ, ಐಇಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಜಂತ್ರಿ, ರಾಜಕುಮಾರ ಮೂಲಿಮನಿ, ರೇಖಾ ಪವಾರ, ರಾಜೇಶ, ಸವಿತಾ ಪತ್ತಾರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>